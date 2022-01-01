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Intel Core i7 13700

Intel Core i7 13700

Core i7 13700 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 13700 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
4366
Passmark CPU (многоядерный)
34562

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 13700

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 октября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i7-13700
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 2.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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