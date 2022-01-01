Core i7 13700 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770.

Обратите внимание: тесты i7 13700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.