Intel Core i7 1370P против i7 13700H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 13700H на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1861
Cinebench R23 (многоядерный)
17219
Geekbench 5 (одноядерный)
1729
Core i7 13700H +3%
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
10346
Core i7 13700H +24%
12814
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-1370P
|i7-13700H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|-
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1370P
|Сайт Intel Core i7 13700H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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