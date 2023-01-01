Что лучше: десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 13700H на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.