Intel Core i7 1370P
Core i7 1370P - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
10244
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i7-1370P
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|Количество потоков
|20
|Частота
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|19x
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|TMUs
|48
|ROPs
|24
|Вычислительные блоки
|96
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|5.0