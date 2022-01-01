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Intel Core i7 1370P

Intel Core i7 1370P

Core i7 1370P - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1370P в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
10244

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1370P

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P
Номер модели i7-1370P
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 19x
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0

Конкуренты

1. Core i7 1370P против Core i7 1270P
2. Core i7 1370P против Apple M2
3. Core i7 1370P против M2 Pro

Комментарии

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