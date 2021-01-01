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Intel Core i7 7700K против i3 10105F

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i7 7700K
Intel Core i3 10105F

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +10%
9892
Core i3 10105F
8986
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +17%
4728
Core i3 10105F
4037

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 15 февраля 2021
Цена в момент релиза 350 долларов 97 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700K i3-10105F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i9 10900K или Intel Core i7 7700K
2. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 7700K
3. Intel Core i5 10600K или Intel Core i7 7700K
4. AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7 7700K
5. Intel Core i9 9900K или Intel Core i7 7700K
6. AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i3 10105F
7. AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3 10105F
8. Intel Core i3 9100F или Intel Core i3 10105F
9. Intel Core i3 10100F или Intel Core i3 10105F

Комментарии

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