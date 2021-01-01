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Intel Core i7 8750H против Apple M1

Intel Core i7 8750H
VS
Apple M1
Intel Core i7 8750H
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 8750H
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 69% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 26.45 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1053 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8750H +1%
418
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +11%
2382
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8750H
2393
Apple M1 +57%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8750H
10335
Apple M1 +48%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8750H
1066
Apple M1 +65%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8750H
4886
Apple M1 +56%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8750H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 апреля 2018 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-8750H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8750H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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