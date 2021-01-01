Intel Core i7 8750H против Apple M1
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 8750H на 2.2 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8750H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 69% ниже чем у Core i7 8750H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 26.45 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1053 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8750H +1%
418
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8750H +11%
2382
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2393
Apple M1 +57%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
10335
Apple M1 +48%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1066
Apple M1 +65%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
4886
Apple M1 +56%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-8750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8750H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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