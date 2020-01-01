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Intel Core i7 9700 против i7 8700

Intel Core i7 9700
Intel Core i7 9700
VS
Intel Core i7 8700
Intel Core i7 8700

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700 на 3 ГГц или i7 8700 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8700 and 9700
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9700 +3%
3600
Core i7 8700
3494
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700 +6%
2782
Core i7 8700
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700 +5%
13530
Core i7 8700
12940
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700 +2%
1195
Core i7 8700
1172
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700 +8%
6689
Core i7 8700
6172

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700 и i7 8700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза 323 долларов 303 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9700 i7-8700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700 Сайт Intel Core i7 8700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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14 (58.3%)
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Всего проголосовало: 24

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Комментарии

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