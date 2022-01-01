Intel Core i7 8700 против i5 12400F
Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
72
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
36
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1172 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1224
Core i5 12400F +41%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
7129
Core i5 12400F +69%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
2680
Core i5 12400F +33%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
13077
Core i5 12400F +51%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
1178
Core i5 12400F +43%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
6259
Core i5 12400F +33%
8311
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-8700
|i5-12400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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