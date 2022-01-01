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Intel Core i7 8700 против i5 12400F

Intel Core i7 8700
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 8700
Intel Core i5 12400F

Что лучше: Intel Core i7 8700 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 8700
Причины выбрать Intel Core i7 8700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1172 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700
1224
Core i5 12400F +41%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700
7129
Core i5 12400F +69%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700
2680
Core i5 12400F +33%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700
13077
Core i5 12400F +51%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700
1178
Core i5 12400F +43%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700
6259
Core i5 12400F +33%
8311
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700 и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-8700 i5-12400F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8700
0.38 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700 Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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