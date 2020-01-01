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Intel Core i7 9750H против i7 8650U

Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 8650U
Intel Core i7 8650U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 8650U с 4-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8650U and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 8650U
  • На 67% ниже чем у Core i7 9750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H +106%
2660
Core i7 8650U
1291
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H +12%
2514
Core i7 8650U
2235
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +73%
11255
Core i7 8650U
6501
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +63%
5211
Core i7 8650U
3194

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 8650U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 409 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake R
Номер модели i7-9750H i7-8650U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 19x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 8650U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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