Intel Core i9 12900H против Apple M2 Max
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
71
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 33% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +18%
1915
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +6%
16648
15700
Passmark CPU (одноядерный)
3905
Passmark CPU (многоядерный)
29036
Geekbench 5 (одноядерный)
1865
M2 Max +8%
2006
Geekbench 5 (многоядерный)
12730
M2 Max +18%
15013
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|-
|Номер модели
|i9-12900H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Max GPU
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 Max GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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