Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.