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Intel Core i9 12900H

Intel Core i9 12900H

Core i9 12900H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 12900H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1805
Cinebench R23 (многоядерный)
19447
Geekbench 5 (одноядерный)
1869
Geekbench 5 (многоядерный)
14316

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 12900H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i9-12900H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

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