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Intel Core i9 12950HX против Apple M2

Intel Core i9 12950HX
VS
Apple M2
Intel Core i9 12950HX
Apple M2

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12950HX на 2.0 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12950HX
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • На 73% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 15 vs 55 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12950HX +12%
1926
Apple M2
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12950HX +163%
22789
Apple M2
8674
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12950HX +50%
15864
Apple M2
10577
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12950HX и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-HX -
Номер модели i9-12950HX -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 8
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12950HX -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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