Что лучше: Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.4) или i7 13650HX на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.