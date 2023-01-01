Intel Core i7 13650HX
Core i7 13650HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (16EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
14011
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13650HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
Процессор
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|Количество ядер
|14
|Количество потоков
|20
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|26x
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|16
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.382 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13650HX
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20