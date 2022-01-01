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Intel Core i9 9900K против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 9900K
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 9900K
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 44% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 95 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Имеет на 60 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
  • Появился на 4 года позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1332
Ryzen 9 7900X +40%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12355
Ryzen 9 7900X +119%
27074
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raphael
Номер модели i9-9900K -
Сокет LGA-1151 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 630 RDNA 2

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.6 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 47x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 76МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 RDNA 2
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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