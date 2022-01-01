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Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 1235U

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 7505
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1456 и 983 балла
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505
5314
Core i5 1235U +168%
14266
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake-U
Номер модели 7505 i5-1235U
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 2 10
Количество потоков 4 12
Частота 2.0 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 13x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 24 40
ROPs 12 20
Вычислительные блоки 48 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Конкуренты

1. Intel Core i3 1115G4 или Pentium Gold 7505
2. Intel Core i3 1125G4 или Pentium Gold 7505
3. Intel Celeron N4020 или Pentium Gold 7505
4. AMD Ryzen 3 3250U или Intel Pentium Gold 7505
5. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i5 1235U
6. Apple M1 или Intel Core i5 1235U
7. AMD Ryzen 5 6600U или Intel Core i5 1235U
8. Intel Core i7 1250U или i5 1235U
9. Intel Core i5 1245U или i5 1235U

Комментарии

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