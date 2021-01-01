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Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 1135G7

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.84 терафлопс
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1318 и 1065 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake UP3
Номер модели 7505 i5-1135G7
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 9-24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 640
TMUs 24 40
ROPs 12 20
Вычислительные блоки 48 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i5 1135G7 +68%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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