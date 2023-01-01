Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 3 7320U
Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 7320U на 2.4 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 1028 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +21%
1357
1126
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +13%
5052
4469
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +9%
2742
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +8%
10001
9302
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +28%
1315
1030
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +25%
4672
3747
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 2 (Mendocino)
|Номер модели
|i5-1135G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|128
|TMUs
|40
|8
|ROPs
|20
|4
|Вычислительные блоки
|80
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт AMD Ryzen 3 7320U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|4
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