AMD Ryzen 5 7640U

Ядер: 6

6 L3-кэш: 16МБ (общий)

16МБ (общий) TDP: 15-30 Вт

15-30 Вт Размер транзистора: 4 нанометров

Ryzen 5 7640U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP8, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 760M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.