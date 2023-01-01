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AMD Ryzen 5 7640U

AMD Ryzen 5 7640U
  • Ядер: 6
  • L3-кэш: 16МБ (общий)
  • TDP: 15-30 Вт
  • Размер транзистора: 4 нанометров
Ryzen 5 7640U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP8, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 760M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 7640U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1750
Cinebench R23 (многоядерный)
12492
Geekbench 5 (одноядерный)
1869
Geekbench 5 (многоядерный)
8853
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 7640U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 3 мая 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Общее
Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд
Техпроцесс 4 нанометров
Сокет FP8
Энергопотребление (TDP) 15-30 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 760M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2600 МГц
Шейдерные блоки 384
TMUs 24
ROPs 16
Вычислительные блоки 6
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 256 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7640U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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