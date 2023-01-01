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AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 5 7640U

AMD Ryzen 7 6800U​
VS
AMD Ryzen 5 7640U
AMD Ryzen 7 6800U​
AMD Ryzen 5 7640U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц или Ryzen 5 7640U с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640U and 6800U​
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1869 и 1516 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800U​
10525
Ryzen 5 7640U +19%
12567
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800U​ и Ryzen 5 7640U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 4 нанометров
Сокет FP7 FP8
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 15-30 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 760M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2600 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 12 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс
Ryzen 5 7640U
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800U​ Сайт AMD Ryzen 5 7640U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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