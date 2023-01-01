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Apple M2 против AMD Ryzen 5 7640U

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 7640U
Apple M2
AMD Ryzen 5 7640U

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7640U с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640U and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2
1589
Ryzen 5 7640U +11%
1766
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8676
Ryzen 5 7640U +45%
12567
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
4028
Ryzen 5 7640U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15528
Ryzen 5 7640U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +3%
1933
Ryzen 5 7640U
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +1%
8990
Ryzen 5 7640U
8897
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 7640U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 4 12
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 35x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд 25 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 4 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP8
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15-30 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 760M
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2600 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 128 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 7640U
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 24 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7640U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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