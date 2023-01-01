AMD Ryzen 7 7840U против Ryzen 5 7640U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7840U на 3.3 ГГц или Ryzen 5 7640U с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7840U +4%
1837
1766
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840U +18%
14846
12567
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840U +3%
1927
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840U +18%
10478
8897
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|3 мая 2023
|3 мая 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|25 млрд
|Техпроцесс
|4 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|FP8
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|15-30 Вт
|15-30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon 760M
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2700 МГц
|2600 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|32
|16
|Вычислительные блоки
|12
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|256 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7840U
|Сайт AMD Ryzen 5 7640U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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