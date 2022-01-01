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AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D

Ryzen 7 5800X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 96 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 5800X3D в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
14705
Passmark CPU (одноядерный)
2506
Passmark CPU (многоядерный)
22894
Geekbench 5 (одноядерный)
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
11209

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 15 марта 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Vermeer
Сокет AM4
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 24

Конкуренты

1. Ryzen 5 3600 против Ryzen 7 5800X3D
2. Ryzen 7 3700X против Ryzen 7 5800X3D
3. Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 5800X3D
4. Ryzen 5 5600X против Ryzen 7 5800X3D
5. Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5800X3D
6. Ryzen 9 5900X против Ryzen 7 5800X3D
7. Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 5800X3D
8. Core i9 12900K против Ryzen 7 5800X3D
9. Core i7 12700K против Ryzen 7 5800X3D
10. Core i5 12600K против Ryzen 7 5800X3D

Комментарии

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