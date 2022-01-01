AMD Ryzen 7 5800X3D
Ryzen 7 5800X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 96 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
14705
Passmark CPU (одноядерный)
2506
Passmark CPU (многоядерный)
22894
Geekbench 5 (одноядерный)
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
11209
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|Критическая температура
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24