AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 5 7600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1440
Ryzen 5 7600X +35%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +3%
14759
14331
Passmark CPU (одноядерный)
3096
Passmark CPU (многоядерный)
27340
Geekbench 5 (одноядерный)
1628
Geekbench 5 (многоядерный)
11550
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
Опрос
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5