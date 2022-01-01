Intel Core i7 12700K против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1639 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 71 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +30%
1926
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +56%
22903
14705
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +59%
3981
2506
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +44%
33052
22894
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +18%
1923
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +24%
13876
11209
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i7-12700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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