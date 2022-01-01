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AMD Ryzen 7 6800U​

AMD Ryzen 7 6800U​

Ryzen 7 6800U​ - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP7, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику AMD Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800U​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 7 6800U​ в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1405
Cinebench R23 (многоядерный)
12140

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Rembrandt
Сокет FP7
Интегрированная графика Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 32
Вычислительные блоки 12
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400
Количество каналов 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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