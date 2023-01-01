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AMD Ryzen 7 7840U против Ryzen 7 6800U​

AMD Ryzen 7 7840U
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
AMD Ryzen 7 7840U
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: AMD Ryzen 7 7840U на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and 7840U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840U
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1920 и 1516 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840U +41%
14846
Ryzen 7 6800U​
10525
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 3 мая 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 6 нанометров
Сокет FP8 FP7
Энергопотребление (TDP) 15-30 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2700 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7840U
8.12 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840U Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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