AMD Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7950X - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 4500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику RDNA 2, а размер кэша 3-го уровня составляет 80 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1975
Cinebench R23 (многоядерный)
37927
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|15 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Сокет
|AM5
|Интегрированная графика
|RDNA 2
Производительность
|Количество ядер
|16
|Количество потоков
|32
|Частота
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|45x
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|80МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|RDNA 2
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28