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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 12% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 150 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +11%
2189
Ryzen 9 7950X
1975
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K
36866
Ryzen 9 7950X +3%
37927
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 октября 2022 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 RDNA 2

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.3 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий) 80МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 RDNA 2
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 -
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -

Другое

Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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