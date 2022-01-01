Главная > M1 Ultra: тесты в бенчмарках и характеристики

Apple M1 Ultra

Apple M1 Ultra

M1 Ultra - десктопный процессор от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 20 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Ultra GPU (64-core).

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Apple M1 Ultra в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
21434
Geekbench 5 (одноядерный)
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
23952

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора M1 Ultra

Общая информация

Производитель Apple
Дата выхода 8 марта 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8
Сокет Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 20
Количество потоков 20
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц
Шейдерные блоки 8192
TMUs 512
ROPs 256
TGP 120 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 16
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Конкуренты

1. Intel Core i9 9980HK и Apple M1 Ultra
2. AMD Ryzen Threadripper 3990X и Apple M1 Ultra
3. AMD Ryzen 9 5950X и Apple M1 Ultra
4. Intel Core i9 11900K и Apple M1 Ultra
5. Intel Core i9 11980HK и Apple M1 Ultra
6. Apple M1 и Apple M1 Ultra
7. Intel Core i9 11900H и Apple M1 Ultra
8. Apple M1 Max и Apple M1 Ultra
9. Apple M1 Pro и Apple M1 Ultra
10. Intel Core i9 12900K и Apple M1 Ultra
11. Intel Core i7 12700K и Apple M1 Ultra
12. Intel Core i9 12900HK и Apple M1 Ultra
13. Intel Core i7 12700H и Apple M1 Ultra
14. Intel Core i9 12900H и Apple M1 Ultra

Комментарии

Остались какие-то вопросы по M1 Ultra? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры