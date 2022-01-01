M1 Ultra - десктопный процессор от компании Apple для сокета Apple M-Socket, который имеет 20 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Apple M1 Ultra GPU (64-core).