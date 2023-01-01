Apple M2 Ultra против M1 Ultra
Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1772 балла
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|5 мая 2023
|8 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Кодовое имя
|Apple M2
|Apple M1
|Номер модели
|-
|APL1106/APL1W06
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Процессор
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Количество ядер
|24
|20
|Количество потоков
|24
|20
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|64МБ (общий)
|48МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|134 млрд
|114 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|60 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|8192
|TMUs
|-
|512
|ROPs
|-
|256
|TGP
|-
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR5-6400
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|192 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|16
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
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