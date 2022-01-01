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Apple M2 Max против M1 Ultra

Apple M2 Max
VS
Apple M1 Ultra
Apple M2 Max
Apple M1 Ultra

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 50% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 30 vs 60 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1772 балла
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 390.4 ГБ/c (95%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +7%
1619
M1 Ultra
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max
15700
M1 Ultra +52%
23883
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max
н/д
M1 Ultra
3905
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
н/д
M1 Ultra
41018
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +13%
2006
M1 Ultra
1783
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max
15013
M1 Ultra +59%
23862
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и M1 Ultra

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Номер модели - APL1106/APL1W06
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 12 20
Количество потоков 12 20
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 48МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 60 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 8192
TMUs - 512
ROPs - 256
TGP - 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Max
н/д
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 16
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

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Комментарии

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