Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или десктопный M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.