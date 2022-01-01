Intel Celeron N5095
Celeron N5095 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
612
Cinebench R23 (многоядерный)
2176
Passmark CPU (одноядерный)
1506
Passmark CPU (многоядерный)
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
641
Geekbench 5 (многоядерный)
1929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Номер модели
|N5095
|Сокет
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|20x
|Кэш 2-го уровня
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|16
|TGP
|6 Вт
iGPU FLOPS
0.24 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8