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Intel Celeron N5095

Intel Celeron N5095

Celeron N5095 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N5095 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
612
Cinebench R23 (многоядерный)
2176
Passmark CPU (одноядерный)
1506
Passmark CPU (многоядерный)
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
641
Geekbench 5 (многоядерный)
1929

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2021
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Jasper Lake
Номер модели N5095
Сокет BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 2.0 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 16
TGP 6 Вт
iGPU FLOPS
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 8

Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 3200U против Intel Celeron N5095
2. Intel Core i3 1005G1 против Celeron N5095
3. Intel Celeron J4125 против Celeron N5095
4. Intel Pentium Silver N5030 против Celeron N5095
5. Intel Celeron N5100 против Celeron N5095
6. Intel Pentium Silver N6005 против Celeron N5095

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