Intel Core i3 1005G1 против Celeron N5095
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1028 и 644 балла
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +79%
1094
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +13%
2454
2176
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +49%
2245
1506
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +28%
5123
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +59%
1021
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +14%
2198
1929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-1005G1
|N5095
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|32
|16
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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