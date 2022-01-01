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Intel Core i3 1005G1 против Celeron N5095

Intel Core i3 1005G1
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i3 1005G1
Intel Celeron N5095

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 1005G1
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1028 и 644 балла
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +13%
2454
Celeron N5095
2176
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +49%
2245
Celeron N5095
1506
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +28%
5123
Celeron N5095
4007
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +14%
2198
Celeron N5095
1929
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1005G1 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Jasper Lake
Номер модели i3-1005G1 N5095
Сокет BGA-1526 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics G1 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 12x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 32 16
ROPs 4 8
Вычислительные блоки - 16
TGP 15 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 1005G1
н/д
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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