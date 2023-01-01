Главная > Сравнения CPU > Processor N95 vs Celeron N5095

Intel Processor N95 против Celeron N5095

Intel Processor N95
VS
Intel Celeron N5095
Intel Processor N95
Intel Celeron N5095

Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Celeron N5095 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2048 КБ больший объем L3-кэша
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 804 и 645 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95 +16%
2520
Celeron N5095
2176
Passmark CPU (одноядерный)
Processor N95 +32%
1991
Celeron N5095
1514
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N95 +36%
5452
Celeron N5095
4013
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95 +22%
2372
Celeron N5095
1943
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 26 января 2023 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели N95 N5095
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 2.0 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 20x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 16
TGP 6 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Processor N100 vs Celeron N5095
2. Intel Core i5 1135G7 vs Celeron N5095
3. Intel Core i3 1005G1 vs Celeron N5095
4. Intel Celeron J4125 vs Celeron N5095
5. Intel Core i3 1115G4 vs Celeron N5095
6. Intel Celeron N5100 vs Celeron N5095
7. Intel Processor N100 vs Processor N95
8. Intel Celeron N5100 vs Processor N95
9. Intel Pentium Silver N6005 vs Processor N95
10. AMD Ryzen 3 7320U vs Intel Processor N95
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron N5095 или Processor N95?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры