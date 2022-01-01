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Intel Core i5 1135G7 против Celeron N5095

Intel Core i5 1135G7
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i5 1135G7
Intel Celeron N5095

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или Celeron N5095 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 644 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +118%
1336
Celeron N5095
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +130%
5018
Celeron N5095
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +80%
2711
Celeron N5095
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +149%
10026
Celeron N5095
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +104%
1307
Celeron N5095
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +139%
4595
Celeron N5095
1920
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Jasper Lake
Номер модели i5-1135G7 N5095
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 640 256
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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