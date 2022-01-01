Intel Core i5 1135G7 против Celeron N5095
Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или Celeron N5095 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 644 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N5095
- На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +118%
1336
612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +130%
5018
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +80%
2711
1509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +149%
10026
4019
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +104%
1307
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +139%
4595
1920
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Jasper Lake
|Номер модели
|i5-1135G7
|N5095
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|256
|TMUs
|40
|16
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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