Intel Core i3 1005G1
Core i3 1005G1 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics G1, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Passmark CPU (одноядерный)
2291
Passmark CPU (многоядерный)
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Номер модели
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Множитель
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Конкуренты
- AMD Ryzen 3 3200U и Intel Core i3 1005G1
- AMD Ryzen 5 3500U и Intel Core i3 1005G1
- AMD Ryzen 5 4500U и Intel Core i3 1005G1
- AMD Ryzen 3 4300U и Intel Core i3 1005G1
- Intel Core i7 1065G7 и i3 1005G1
- Intel Core i5 1035G4 и i3 1005G1
- Intel Core i5 1035G1 и i3 1005G1
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- Intel Core i5 1135G7 и i3 1005G1