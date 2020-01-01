Главная > Core i3 1005G1: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i3 1005G1

Intel Core i3 1005G1

Core i3 1005G1 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics G1, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1005G1 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Passmark CPU (одноядерный)
2291
Passmark CPU (многоядерный)
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1910

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 августа 2019
Цена в момент релиза 281 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake
Номер модели i3-1005G1
Сокет BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Множитель 12x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i3 1005G1? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях