Core i3 1005G1 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics G1, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.