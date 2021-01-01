Intel Core i3 1005G1 против Celeron N4500
Что лучше: Intel Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1056 и 620 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +147%
1120
454
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +243%
2469
720
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1005G1 +65%
2315
1406
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1005G1 +147%
5225
2117
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +71%
1061
622
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +84%
2167
1176
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-1005G1
|N4500
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics G1
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|32
|16
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3