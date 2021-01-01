Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i3 1005G1 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 991 и 721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +48%
415
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 1005G1 +23%
953
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Core i3 1005G1 +55%
2294
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Core i3 1005G1 +36%
5260
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1005G1 +39%
1009
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
Core i3 1005G1 +7%
1936
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|N6000
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1338
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Множитель
|11x
|12x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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