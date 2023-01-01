Intel Processor N100 против Core i3 1215U
Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N100
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 585 баллов
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
906
Core i3 1215U +75%
1590
Cinebench R23 (многоядерный)
2917
Core i3 1215U +101%
5856
Passmark CPU (одноядерный)
3445
Passmark CPU (многоядерный)
11471
Geekbench 5 (одноядерный)
586
Core i3 1215U +169%
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
2107
Core i3 1215U +187%
6041
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|N100
|i3-1215U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (24 EU)
|UHD Graphics (64EU)
Процессор
|Ядер
|-
|2
|Потоков
|-
|4
|Частота
|0 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|12x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|24
|64
|TGP
|10 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N100
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|20
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