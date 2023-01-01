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Intel Processor N100 против Core i3 1215U

Intel Processor N100
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Processor N100
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 585 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100
2917
Core i3 1215U +101%
5856
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor N100
586
Core i3 1215U +169%
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100
2107
Core i3 1215U +187%
6041
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Core i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели N100 i3-1215U
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 2
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 3.4 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 12x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 24 64
TGP 10 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 20

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Комментарии

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