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Intel Core i5 12600KF

Intel Core i5 12600KF

Core i5 12600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12600KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
17624

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 октября 2021
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12600KF
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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