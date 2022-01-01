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Intel Core i5 12600KF против i5 12400F

Intel Core i5 12600KF
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 12600KF
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1884 и 1686 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +47%
17673
Core i5 12400F
12039
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600KF +38%
26793
Core i5 12400F
19373
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600KF и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-12600KF i5-12400F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600KF Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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