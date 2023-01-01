Intel Core i5 13400F против i5 12600KF
Что лучше: Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Разблокированный множитель
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
Core i5 12600KF +6%
1920
Cinebench R23 (многоядерный)
16347
Core i5 12600KF +8%
17700
Passmark CPU (одноядерный)
3991
Passmark CPU (многоядерный)
27499
Geekbench 5 (одноядерный)
1849
Geekbench 5 (многоядерный)
11714
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13400F
|i5-12600KF
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|148 Вт
|150 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13400F
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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