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Intel Core i5 13400F против i5 12600KF

Intel Core i5 13400F
VS
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 13400F
Intel Core i5 12600KF

Что лучше: Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 12600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600KF and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Разблокированный множитель
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i5-13400F i5-12600KF
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.8 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт 150 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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