Intel Core i5 12600KF против AMD Ryzen 5 7600X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1894
Ryzen 5 7600X +2%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600KF +23%
17602
14331
Passmark CPU (одноядерный)
3924
Passmark CPU (многоядерный)
26942
Geekbench 5 (одноядерный)
1838
Geekbench 5 (многоядерный)
11609
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i5-12600KF
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|9728КБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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