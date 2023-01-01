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Intel Core i5 13400F

Intel Core i5 13400F

Core i5 13400F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13400F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
Cinebench R23 (многоядерный)
16347
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13400F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i5-13400F
Интегрированная графика Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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2. Core i5 13400F или Core i5 10400F
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4. Core i5 13400F или Core i5 12600K
5. Core i5 13400F или Core i5 12600KF
6. Core i5 13400F или Core i5 12400
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