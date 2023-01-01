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Intel Core i5 13400F против AMD Ryzen 5 7500F

Intel Core i5 13400F
VS
AMD Ryzen 5 7500F
Intel Core i5 13400F
AMD Ryzen 5 7500F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7500F с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500F and 13400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13400F +13%
15856
Ryzen 5 7500F
14065
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Цена/Производительность

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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13400F и AMD Ryzen 5 7500F

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 23 июля 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-13400F -
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 148 Вт -
Сокет LGA-1700 AM5
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13400F Сайт AMD Ryzen 5 7500F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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