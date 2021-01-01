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Intel Core i7 12700KF

Intel Core i7 12700KF

Core i7 12700KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 12 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12700KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1953
Cinebench R23 (многоядерный)
23001
Geekbench 5 (одноядерный)
1976
Geekbench 5 (многоядерный)
15367

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 октября 2021
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i7-12700KF
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 20
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i7 12700KF или Ryzen 5 5600X
2. Core i7 12700KF или Ryzen 7 5800X
3. Core i7 12700KF или Ryzen 9 5900X
4. Core i7 12700KF или Core i7 11700K
5. Core i7 12700KF или Core i9 11900K
6. Core i7 12700KF или Core i7 11700KF
7. Core i7 12700KF или Core i9 11900KF
8. Core i7 12700KF или Core i9 12900KF
9. Core i7 12700KF или Core i7 12700K
10. Core i7 12700KF или Core i5 12600K
11. Core i7 12700KF или Core i5 12600KF

Комментарии

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