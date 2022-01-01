Intel Core i7 12700KF против i7 12700F
Что лучше: Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Разблокированный множитель
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2038 и 1564 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700KF +5%
1934
1836
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +10%
22593
20545
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700KF +1%
4013
3962
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +7%
33926
31621
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700KF +30%
2022
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +10%
15051
13699
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-12700KF
|i7-12700F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|-
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR5-4800
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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