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Intel Core i7 12700KF против i7 12700F

Intel Core i7 12700KF
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 12700F

Что лучше: Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Разблокированный множитель
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2038 и 1564 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +10%
22593
Core i7 12700F
20545
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +10%
15051
Core i7 12700F
13699
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700KF i7-12700F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет -

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 20
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 12700KF
2. Intel Core i7 11700K или Intel Core i7 12700KF
3. Intel Core i7 12700K или Intel Core i7 12700KF
4. Intel Core i7 11700KF или Intel Core i7 12700KF
5. Intel Core i5 12600KF или Intel Core i7 12700KF
6. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 12700F
7. Intel Core i7 11700F или Intel Core i7 12700F
8. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 12700F
9. Intel Core i5 12600KF или Intel Core i7 12700F

Комментарии

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