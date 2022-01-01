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Intel Core i7 12700KF против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i7 12700KF
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i7 12700KF
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700KF на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 12700KF
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 6.8 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700KF +51%
22961
Ryzen 5 7600X
15218
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700KF +21%
34667
Ryzen 5 7600X
28705
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700KF +31%
15074
Ryzen 5 7600X
11495
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700KF и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i7-12700KF -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700KF Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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