Intel Core i7 13700KF против i7 12700KF
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700KF на 3.4 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1923
Core i7 12700KF +1%
1949
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700KF +37%
31222
22800
Passmark CPU (одноядерный)
4052
Passmark CPU (многоядерный)
34292
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700KF +3%
2111
2046
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700KF +23%
18594
15136
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-13700KF
|i7-12700KF
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700KF
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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