Intel Pentium Silver N6000
Pentium Silver N6000 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 32 EUs, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
280
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Geekbench 5 (одноядерный)
727
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Jasper Lake
|Номер модели
|N6000
|Сокет
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|Множитель
|11x
|Кэш 2-го уровня
|378КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N6000
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|8