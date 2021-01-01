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Intel Pentium Silver N6000

Intel Pentium Silver N6000

Pentium Silver N6000 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1338, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 32 EUs, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Silver N6000 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
280
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
1480
Passmark CPU (многоядерный)
3871
Geekbench 5 (одноядерный)
727
Geekbench 5 (многоядерный)
1807

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Silver N6000

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake
Номер модели N6000
Сокет BGA-1338
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.1 ГГц
Множитель 11x
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 8

Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N5030 и Intel Pentium Silver N6000
2. Intel Core i3 1005G1 и Intel Pentium Silver N6000
3. AMD Ryzen 3 3250U и Intel Pentium Silver N6000

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